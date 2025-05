Anjorin e Fazzini trascinano l'Empoli | 2-1 al Parma e scatto sul Lecce che ora deve vincere a Verona

L`Empoli torna alla vittoria dopo 5 mesi, batte il Parma e fa un balzo importantissimo in classifica: al Castellani-Computer Gross Arena finisce. 🔗Leggi su Calciomercato.com

Napoli-Juventus 2-1: Anguissa e Lukaku trascinano gli azzurri alla rimonta al Maradona - Il Napoli guidato da Antonio Conte supera in rimonta la Juventus 2-1 allo stadio Maradona nella gara valida per la 22ª giornata di Serie A. Dopo il vantaggio iniziale del nuovo acquisto bianconero Kolo Muani, gli azzurri ribaltano il risultato con un colpo di testa di Anguissa e un rigore trasformato da Lukaku, portandosi a 53 punti in classifica, a +6 sull'Inter, che però ha due partite in meno.

Dal campo. Rientri incerti:. Viti, Anjorin e Fazzini non si sono allenati insieme al gruppo - Nemmeno il tempo di godersi fino in fondo l’impresa di Coppa Italia, che già ieri l’Empoli è tornato in campo. D’altro canto all’orizzonte c’è un’altra trasferta, quella di Marassi contro il Genoa, importantissima per la corsa salvezza in campionato. Gli azzurri contano di ricevere proprio dalla grande prova contro la Juventus quella spinta necessaria per cercare di invertire la rotta anche in campionato, dove la vittoria manca dallo scorso 8 dicembre (solo due punti in quest’ultimo periodo). 🔗Leggi su sport.quotidiano.net

Empoli, D'Aversa: "Esposito, Colombo e Fazzini dal 1', è possibile. Anjorin ci sarà" - Scontro diretto delicato in chiave salvezza per l`Empoli, che nella 33esima giornata di Serie A affronta il Venezia allo Stadio Carlo Castellani... 🔗Leggi su calciomercato.com

Empoli-Venezia 2-2, top e flop: perle di Fazzini e Anjorin, che papera di Vasquez - I topHENDERSON 6.5: oltre alla solita gara di sostanza in mezzo al campo, impreziosisce la sua prestazione con un bellissimo assist d'esterno perfetto per il gol di Fazzini.FAZZINI 7: finalmente torna al gol dopo mesi difficili e sfortunati. Perfetto l'inserimento in area sul suggerimento... 🔗Leggi su firenzetoday.it

L'Empoli ritrova Fazzini e Anjorin, ma per la salvezza serve di più - Alla vigilia della partita contro il Venezia il tecnico D'Aversa aveva posto l'accento sull'importanza della sfida, sottolineando però anche che non sarebbe stata l'ultima spiaggia. E in effetti ... 🔗tuttomercatoweb.com

