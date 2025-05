Non c’è eventuale Fama(o) che tenga di fronte alle insidie dell’Isola dei Famosi. A soli tre giorni dall’inizio della diciannovesima edizione, il reality condotto da Veronica Gentili ha già il suo primo concorrente ritirato. Il cantante neomelodico AngeloFamao ha deciso, infatti, di terminare anzitempo la sua esperienza nel programma, incominciata soltanto lo scorso mercoledì.Dopo essersi confrontato con Lorenzo Tano, a sua volta in crisi, e Leonardo Brum, Angelo ha comunicato la sua decisione in un confessionale.Ho affrontato questa esperienza con grande coraggio, determinazione e convinzione, soprattutto, però purtroppo non sono andate le cose come previste e, quindi, mi sento completamente confuso in tutti i sensi. Non sono lucido per niente, non mangio da giorni e non dormo da giorni. 🔗Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Angelo Famao abbandona l’Isola dei Famosi 2025