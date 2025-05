Angelo Famao abbandona l’Isola dei Famosi 2025

Non c’è eventuale Fama(o) che tenga di fronte alle insidie dell’Isola dei Famosi. A soli tre giorni dall’inizio della diciannovesima edizione, il reality condotto da Veronica Gentili ha già il suo primo concorrente ritirato. Il cantante neomelodico AngeloFamao ha deciso, infatti, di terminare anzitempo la sua esperienza nel programma, incominciata soltanto lo scorso mercoledì.Dopo essersi confrontato con Lorenzo Tano, a sua volta in crisi, e Leonardo Brum, Angelo ha comunicato la sua decisione in un confessionale.Ho affrontato questa esperienza con grande coraggio, determinazione e convinzione, soprattutto, però purtroppo non sono andate le cose come previste e, quindi, mi sento completamente confuso in tutti i sensi. Non sono lucido per niente, non mangio da giorni e non dormo da giorni. 🔗Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Angelo Famao abbandona l’Isola dei Famosi 2025

Isola dei Famosi, Angelo Famao si ritira dopo 3 giorni: Mi sento confuso, anche gli animali ce l'hanno con me - Angelo Famao lascia L'Isola dei Famosi dopo soli tre giorni in Honduras. Il cantante neomelodico siciliano ha annunciato il ritiro dal reality di Canale 5 condotto da Veronica Gentili, spiegando in un videomessaggio le ragioni della sua scelta.

Angelo Famao abbandona L'Isola dei Famosi 2025 per difficoltà psicofisiche in Honduras - Il viaggio verso Honduras ha preso il via mercoledì 7 maggio con la messa in onda della prima puntata de L'Isola dei Famosi 2025. Sul piccolo schermo di Canale 5, il reality, ora affidato alla conduzione di Veronica Gentili, dà il via a una nuova avventura in cui i partecipanti affrontano prove estreme, condizioni di

Angelo Famao già abbandona l'Isola dei Famosi, cos'è successo - Dopo appena 3 giorni trascorsi in Honduras, Angelo Famao ha deciso di abbandonare l'Isola dei famosi, il reality show condotto da Veronica Gentili. A comunicare la decisione è stato lo stesso cantante neomelodico che alle telecamere di Mediaset ha spiegato le ragioni della "crisi" che sta vivendo sull'isola.

Isola dei Famosi, Angelo Famao abbandona il reality dopo tre giorni: i motivi e cosa è successo - Sono passati solo tre giorni dall'inizio della nuova edizione dell'Isola dei Famosi e c'è già il primo ritiro. Neanche il tempo di ambientarsi, adattarsi e iniziare a capire come funziona il gioco che un concorrente ha deciso di gettare le armi e tornarsene a casa. Parliamo di Angelo Famao, il

