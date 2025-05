Angela Luce ricorda Peppino Gagliardi tra commozione e rimpianti | ‘Non l’ho perdonato ma lo amavo’

Un amore intenso e tormentato: AngelaLuce racconta PeppinoGagliardiOspite per la prima volta a Verissimo, nella puntata di sabato 10 maggio, AngelaLuce si è lasciata andare a un’emozionante intervista in cui ha ricordato il suo grande amore, PeppinoGagliardi. L’attrice e cantante napoletana, oggi 86enne, ha ripercorso con sincera commozione i due anni vissuti accanto al celebre cantautore: “Mi innamorai follemente di lui. l’ho amato davvero, e credo anche lui mi abbia amata”.Nonostante il sentimento profondo, la loro storia si è interrotta bruscamente a causa di un tradimento che Angela non è riuscita a perdonare. “Mi fece un torto che mi segnò profondamente. Pur amandolo, non riuscii a superarlo. Ero troppo ferita per tornare indietro”.Il dolore silenzioso della perdita e un addio mai dettoAnni dopo, la notizia della scomparsa di Gagliardi, avvenuta nel 2023, ha colpito Angela nel profondo. 🔗Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Angela Luce ricorda Peppino Gagliardi tra commozione e rimpianti: ‘Non l’ho perdonato, ma lo amavo’

