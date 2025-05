Angela Luce | “Peppino Gagliardi mi tradì Non l’ho mai perdonato ma è stato l’unico uomo che ho amato davvero”

AngelaLuce è stata ospite a Verissimo nella puntata del 10 maggio. La cantante si è aperta con Silvia Toffanin e ha raccontato l'amore per Peppino Gagliardi, che definisce "l'unico uomo che abbia mai amato": "Mi tradì perché amava troppo le donne, sono un sagittario e non perdono". 🔗Leggi su Fanpage.it

Chi è Angela Luce: icona del cinema e musica napoletana, l’amore per Peppino Gagliardi e la scena hot con Totò - Angela Luce, nata Angela Maria Ianniello, è una cantante italiana, è stata in passato la fidanzata di Peppino Gagliardi, un altro cantante e attore italianoAngela Luce è un’artista di grande spessore molto apprezzata dal pubblico italiano e non solo soprattutto tra gli anni sessanta ed ottanta. Uno dei primi film a cui ha preso parte è stato ‘Signori si nasce’ dove ha potuto recitare al fianco di straordinari artisti come Totò e Peppino De Filippo. 🔗Leggi su metropolitanmagazine.it

Chi è Angela Luce, attrice e cantante napoletana dalla straordinaria carriera - Una vera icona dello spettacolo napoletano e italiano, un’artista poliedrica che ha saputo conquistare il pubblico con la sua intensa presenza scenica, una voce potente e la sua straordinaria capacità interpretativa. La vita di Angela Luce è stata un susseguirsi di successi e conquiste, con ben 75 anni all’attivo tra teatro, musica e cinema. Una vita straordinaria, che ha raccontato in un’intervista esclusiva a Verissimo. 🔗Leggi su dilei.it

