Anche l'attore Jeff Goldblum in visita a Grazzano Visconti

Tra le migliaia di turisti che ogni weekend vengono a visita re Grazzano Visconti spunta, ogni tanto, Anche qualche vip. Nella giornata di sabato 10 maggio, ad esempio, alcuni visita tori si sono accorti della presenza di Jeff Goldblum , attore noto al grande pubblico per la presenza in Jurassic. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

