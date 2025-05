Anche l’attore Jeff Goldblum in visita a Grazzano Visconti

Tra le migliaia di turisti che ogni fine settimana affollano Grazzano Visconti, ogni tanto si può scorgere qualche celebrità. Sabato 10 maggio, in particolare, i visitatori hanno avuto la sorpresa di avvistare Jeff Goldblum, l'iconico attore conosciuto per i suoi indimenticabili ruoli in film come Jurassic Park. Un incontro inaspettato che ha reso la giornata ancora più memorabile per tutti.

