Anche Como si ribella all' overtourism

Como dichiara guerra all'overtourism. Grazie a una serie di modifiche del regolamento di polizia urbana dai prossimi giorni saranno vietati i "buttadentro" dei ristoranti. Guide turistiche senza microfono. In nome del decoro, poi, è proibito Anche distribuire volantini promozionali o lasciarli sulle auto e girare in centro in gruppi organizzati troppo numerosi. I vigili potranno contare al massimo 25 persone, escludendo le scolaresche.

Como – Oltre quattro milioni di turisti l'anno sono tanti per una città di appena 80mila abitanti e così a Como hanno deciso di correre ai ripari per limitare almeno gli effetti più deleteri dell'overtourism. Grazie a una serie di modifiche del regolamento di polizia urbana dai prossimi giorni saranno vietati i "buttadentro" dei ristoranti sulla passeggiata che dalla tarda mattina fino a ben oltre il tramonto decantano, in tutte le lingue, le meraviglie dei menù che a ben vedere si assomigliano un po' tutti.

