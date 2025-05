Amici bacio tra Elena D' Amario e Anna Pettinelli Il video

Sabato 10 maggio e su Canale 5 va in onda la semifinale di Amici. Il talent show, condotto da Maria De Filippi su Canale 5, sta volgendo al termine. Durante la puntata di stasera, verranno resi noti i nomi degli allievi che potranno coronare il sogno della finale. Il bacio tra Elena D'Amario. 🔗Leggi su Today.it © Today.it - Amici, bacio tra Elena D'Amario e Anna Pettinelli. Il video

Potrebbe interessarti su Zazoom: Amici 2024, sabato 10 maggio: ospiti, sfide e anticipazioni dell'ottava puntata su Canale 5 - Sabato 10 maggio, Maria De Filippi torna in prima serata su Canale 5 con l’ottavo appuntamento del serale di Amici 2024. Sul palco i sei talenti rimasti in gara si sfideranno in prove di canto e ballo: i cantanti Antonia, Nicolò e Trigno, e i ballerini Alessia, Daniele e Francesco, divisi in tre squadre.

Su altri siti se ne discute

Amici, Anna Pettinelli ed Elena D’Amario libere di osare: bacio saffico sulla dance floor - Una semifinale tutta d’oro, quella di Amici di Maria De Filippi, che ha visto fronteggiarsi per l’ultima volta Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini. Le due Prof sono state infatti protagoniste del guanto di sfida conclusivo nel quale sono andate molto oltre loro stesse. Dopotutto, il titolo suggeriva proprio questo: “Liberi di osare”. E perché non cogliere quest’invito e provare a superare i propri limiti? Di certo per l’insegnante di Canto non ci sono stati confini: perché vincesse questa sfida, perfino i ballerini hanno rischiato grosso. 🔗Leggi su dilei.it

Serale di Amici, anticipazioni quarta puntata: due ospiti musicali, bacio tra Elena D'Amario e un prof, una cantante eliminata - Tutto pronto per un nuovo appuntamento con Amici, il talent show condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Nella sua fase finale, il programma va in onda il sabato sera dalle ore 21:10 circa. In giuria quest'anno ci sono Cristiano Malgioglio, Elena D'Amaro e Amadeus (qui tutte le informazioni... 🔗Leggi su today.it

Serale di Amici, anticipazioni stasera: due ospiti musicali, bacio tra Elena D'Amario e un prof, una cantante eliminata - Tutto pronto per un nuovo appuntamento con Amici, il talent show condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Nella sua fase finale, il programma va in onda il sabato sera dalle ore 21:10 circa. In giuria quest'anno ci sono Cristiano Malgioglio, Elena D'Amaro e Amadeus (qui tutte le informazioni... 🔗Leggi su today.it

Potrebbe piacerti anche questo video:

Video Situazione pesante ad Amici, lite tra Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli... Video Situazione pesante ad Amici, lite tra Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli...

Approfondimenti da altre fonti

Amici, Anna Pettinelli ed Elena D’Amario libere di osare: bacio saffico sulla dance floor; Amici 24, il pasticcio di Elena D’Amario: lo spoiler su Jacopo Sol era reale (ma merita tanti applausi); Amici, scatta il bacio (in bocca) tra Elena D'Amario e Rudy Zerbi. Il video; Guanto di sfida tra i prof di Amici: Elena D'Amario bacia Rudy Zerbi, Amadeus vince imitando Guè Pequeno. 🔗Ne parlano su altre fonti

Amici, Anna Pettinelli ed Elena D’Amario libere di osare: bacio saffico sulla dance floor - Anna Pettinelli ed Elena D’Amario si sono scambiate un bacio saffico proprio al termine dell’esibizione ad “Amici” per il guanto di sfida gold ... 🔗dilei.it

Quanto costa l’abito “tagliato” di Elena D’Amario: il look boho chic per la semifinale di Amici - Elena D'Amario cambia ancora stile ad Amici e, oltre a sfoggiare una lunga frangetta, sceglie un abito in stile boho chic, con grossi cut sui fianchi ... 🔗fanpage.it

Quanto costa il vestito di Elena D’Amario nella settima puntata di Amici 2025 - Per la settima puntata del serale di Amici 2025 la giudice Elena D'Amario un abito due pezzi dalla fantasia floreale, ecco chi ha firmato il modello e ... 🔗fanpage.it