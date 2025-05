Amici2025, il serale: eliminati, chi è statoeliminatooggi, 10 maggioAmici2025seraleeliminati – Chi è statoeliminatooggi, sabato 10 maggio, nel corso dell’ottava puntata di Amici2025, il serale? Quella di stasera è la semifinale. I primi a conquistare un posto tra i finalisti sono Alessia, Daniele e Francesco. Ma la partita non è ancora chiusa: al ballottaggio per l’ultimo pass ci sono TrigNO con D’amore non si muore, Nicolò con Un’ora di follia e Antonia con Relax.E mentre l’attesa sale, cala il mistero. TrigNO ha provato a strappare una risposta a Maria De Filippi chiedendole quanti saranno i finalisti, ma lei è rimasta in silenzio. Gli eliminati? Ancora top secret.AllieviQuali sono gli allievi ammessi al serale di Amici2025? Si tratta di 16 allievi. Ecco tutti i cantanti ammessi al serale:Antonia (canto)Chiamamifaro (canto)Jacopo Sol (canto)Nicolò (canto)Senza Cri (canto)Alessia (danza)Asia (danza)Chiara (danza)Dandy (danza)Daniele (danza)Francesca (danza)Raffaella (danza)Francesco (danza)Amici2025, il serale: eliminati, come funzionaAbbiamo visto gli eliminati dell’ottava puntata del serale di Amici2025, ma come funziona il talent show di Canale 5? Anche quest’anno, la gara sarà caratterizzata dalla sfida tra tre squadre, guidate ciascuna da due professori (uno di canto e uno di ballo) che si portano dietro gli allievi scelti e seguiti durante la fase di scuola. 🔗Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Amici 2025, il serale: eliminati, chi è stato eliminato oggi, 10 maggio