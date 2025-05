Amici 2025 diretta semifinale | Francesco è il primo finalista

Anticipazioni semifinale di sabato 10 maggio 2025Arriva la semifinale del Serale di Amici 2025 e qui su DavideMaggio.it torna il live del sabato sera, per seguire e aggiornare minuto per minuto tutto ciò che è accaduto nel corso della registrazione di giovedì (spoiler qui).A partire dalle 21.30 circa, Maria De Filippi conduce la semifinale, con la sfida tra le due ‘nuove’ squadre guidate dai professori e formate da:Zerbi-Celentano – Alessia, Antonia, DanielePettinelli-Lo – Francesco, Nicolò, TrigNOLa sfida è caratterizzata da tre manche, che decreteranno di volta in volta chi tra i sei allievi rimasti in gara merita di andare in finale. A giudicare le prove è sempre la giuria, composta da Amadeus, Elena D’Amario e Cristiano Malgioglio. La direzione artistica del Serale è affidata al coreografo Stéphane Jarny. 🔗Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Amici 2025, diretta semifinale: Francesco è il primo finalista

