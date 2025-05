Amici 2025 diretta semifinale | Francesco e Alessia in finale

Anticipazioni semifinale di sabato 10 maggio 2025Arriva la semifinale del Serale di Amici 2025 e qui su DavideMaggio.it torna il live del sabato sera, per seguire e aggiornare minuto per minuto tutto ciò che è accaduto nel corso della registrazione di giovedì (spoiler qui).A partire dalle 21.30 circa, Maria De Filippi conduce la semifinale, con la sfida tra le due ‘nuove’ squadre guidate dai professori e formate da:Zerbi-Celentano – Alessia, Antonia, DanielePettinelli-Lo – Francesco, Nicolò, TrigNOLa sfida è caratterizzata da tre manche, che decreteranno di volta in volta chi tra i sei allievi rimasti in gara merita di andare in finale. A giudicare le prove è sempre la giuria, composta da Amadeus, Elena D’Amario e Cristiano Malgioglio. La direzione artistica del Serale è affidata al coreografo Stéphane Jarny. 🔗Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Amici 2025, diretta semifinale: Francesco e Alessia in finale

Amici 2025: La Semifinale di Stasera su Canale 5 con Ospiti Musicali e Novità nel Regolamento - Amici 2025: Questa Sera in Diretta su Canale 5 Stasera, sabato 10 maggio 2025, il pubblico si prepara per un’altra emozionante puntata del Serale di Amici, in onda alle 21:30 su Canale 5. Sarà una ser ... 🔗informazione.it

Amici, attesa per la semifinale. DIRETTA - Chiamamifaro, all’anagrafe Angelica Gori, è l’ultima eliminata della ventiquattresima edizione di Amici. La cantante ha raccontato l'esperienza televisiva sul suo profilo Instagram: “Si sono conclusi ... 🔗tg24.sky.it

Amici 24 Serale, la semifinale in diretta: caos regolamento e il nuovo ruolo dei giudici. Chi viene eliminato - La cronaca live della penultima puntata del Serale di Amici 24 (10 maggio): ballottaggi, polemiche, il nuovo ruolo di Amadeus e dei giudici, chi viene eliminato e chi sono i finalisti. 🔗libero.it