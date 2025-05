Amici 2025 Anna Pettinelli ed Elena D’Amario libere di osare | bacio saffico sulla dance floor

Una semifinale tutta d’oro, quella di Amici di Maria De Filippi, che ha visto fronteggiarsi per l’ultima volta AnnaPettinelli e Lorella Cuccarini. Le due Prof sono state infatti protagoniste del guanto di sfida conclusivo nel quale sono andate molto oltre loro stesse. Dopotutto, il titolo suggeriva proprio questo: “Liberi di osare”. E perché non cogliere quest’invito e provare a superare i propri limiti? Di certo per l’insegnante di Canto non ci sono stati confini: perché vincesse questa sfida, perfino i ballerini hanno rischiato grosso. Ma alla fine, cos’è la vita se non un brivido che vola via? Giusto un battito d’ali. E se di osare si tratta, allora il baciosaffico con ElenaD’Amario sul finale è la giusta conclusione di un percorso che è stato praticamente perfetto. 🔗Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Amici 2025, Anna Pettinelli ed Elena D’Amario libere di osare: bacio saffico sulla dance floor

Potrebbe interessarti su Zazoom: Sinner accende il Foro Italico nell'ultimo allenamento prima del debutto agli Internazionali d'Italia 2025 - Jannik Sinner ha completato oggi, sabato 10 maggio, l’ultimo allenamento prima del debutto nel secondo turno degli Internazionali d’Italia 2025. Il numero uno del mondo è sceso sul campo 5 del Foro Italico per una sessione di circa un’ora, accompagnato dal suo team tecnico guidato da Simone Vagnozzi e Darren Cahill.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Amici 2025, clamoroso ad Amici: Anna Pettinelli batte Lorella Cuccarini ballando Lady Gaga, la reazione di Amadeus - Nel terzo serale di Amici 2025, Anna Pettinelli sorprende tutti vincendo la sfida contro Lorella Cuccarini grazie al voto decisivo di Malgioglio ed Elena D'Amario. Amadeus tra i giudici per la prima volta su Mediaset dopo l'addio alla Rai e il passaggio al Nove. La sua faccia è tutto un programma.Continua a leggere 🔗Leggi su fanpage.it

Anticipazioni Amici 2 marzo 2025: Anna Pettinelli fischiata, Senza Cri in lacrime - Nella nuova puntata di Amici 24, in onda oggi, domenica 2 marzo 2025, su Canale 5, scopriremo chi accederà al Serale. Sul palco si esibiranno i Coma_Cose, accompagnati dal talento di Alessia, e Francesca Michielin, che ballerà insieme a Francesca.Ma la vera protagonista della puntata sarà Giorgia, chiamata a giudicare la gara di canto. La cantante non solo valuterà le esibizioni degli allievi, ma regalerà anche un'esibizione speciale, presentando il suo brano di Sanremo 2025. 🔗Leggi su tvpertutti.it

?Luk3 a Verissimo: “Sono innamorato di Alessia”, le critiche di Anna Pettinelli e il futuro dopo Amici 24 - Luk3 è stato ospite della puntata di oggi, sabato 12 aprile di Verissimo dove si è raccontato condividendo le sue emozioni e i progetti futuri. Dopo l'eliminazione durante la terza puntata del serale di Amici 24, il giovane cantante Luk3, allievo della squadra di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo, è stato ospite a Verissimo, dove con Silvia Toffanin ha raccontato con emozione il lungo percorso vissuto nel talent show di Maria De Filippi, iniziato a settembre 2024 e concluso il 5 aprile 2025. 🔗Leggi su movieplayer.it

Approfondimenti da altre fonti

Amici, il Serale: Francesco, Alessia e Daniele in finale. DIRETTA; Serale di Amici 2025 in diretta, Francesco, Alessia e Daniele finalisti: chi altro andrà in finale; Amici 24 Serale, la semifinale in diretta: Francesco è il primo finalista; Amici, bacio tra Elena D'Amario e Anna Pettinelli. Il video. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Anna Pettinelli invidiosa di Lorella Cuccarini ad Amici 24: “Perfettina, io in confronto sono la solita goffa” - Nella semifinale di Amici 24, il guanto di sfida tra prof. Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini si sfidano e, prima delle performance, Maria De Filippi ... 🔗fanpage.it

Amici, Anna Pettinelli ed Elena D’Amario libere di osare: bacio saffico sulla dance floor - Anna Pettinelli ed Elena D’Amario si sono scambiate un bacio saffico proprio al termine dell’esibizione ad “Amici” per il guanto di sfida gold ... 🔗dilei.it

Amici di Maria De Filippi: Anna Pettinelli trionfa nella semifinale con un bacio sorprendente - La semifinale di Amici di Maria De Filippi ha visto Anna Pettinelli trionfare nel guanto di sfida, mentre Lorella Cuccarini e Cristiano Malgioglio hanno intrattenuto il pubblico con performance indime ... 🔗ecodelcinema.com