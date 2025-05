altro che dazi la vera minaccia per amazon è il social commerce di tiktok

Altro che dazi : mentre Amazon si difende dalle accuse di Donald Trump a proposito dell’intenzione (poi smentita) di voler rendere visibile ai consumatori l’incidenza delle tariffe doganali del presidente sui prezzi dei prodotti, la vera minaccia per la società fondata da Jeff Bezos arriva da un Altro versante. E cioè, in un certo senso, scrollando il . Perché oggi si compra dove si chiacchiera e si fa spettacolo: e TikTok ha capito il trucco.La portavoce della Casa Bianca Karoline all’attacco di Jeff Bezos sullo scontro con Amazon per i dazi trumpiani (foto Ansa). Amazon sembra aver deluso le aspettative di Wall StreetFacciamo ordine. Amazon riporta ottimi risultati nell’ultima trimestrale con ricavi e utili superiori alle attese. Gli azionisti avrebbero di che essere felici. Eppure le azioni sono scivolate. 🔗 Lettera43.it

La Gran Bretagna deve riflettere seriamente su come affrontare le attuali minacce interne ed esterne. Se non provvede in fretta a ripararsi da tali pericoli, non solo sarà in dubbio il suo ruolo guida in Europa livello militare, ma sarà a rischio la sua stessa sopravvivenza. Lo scrive il deputato conservatore Nick Timothy, ex capo dello staff di Downing Street quando era primo ministro Theresa May. 🔗strumentipolitici.it