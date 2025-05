altri tre defibrillatori installati a tegoleto grazie al progetto benefico tegoleto cardioprotetto

Arezzo, 10 maggio 2025 – Altri tre defibrillatoriinstallati a Tegoleto. Grazie al progettobenefico “TegoletoCardioprotetto” dell’Associazione C&T Comunità di Tegoleto Aps, i DAE installati nella frazione salgono a sei in totale. L’inaugurazione della donazione si è tenuta la mattina di sabato 10 maggio in via Molinara alla presenza delle autorità, cittadinanza e del personale 118 progetto Cuore.“Con la raccolta fondi del 2024 – ha spiegato il Presidente dell’Associazione C&T Comunità di Tegoleto Aps Alessandro Sacconi – abbiamo raggiunto il nuovo obiettivo di acquistare per un importo di oltre 5 mila euro ulteriori 3 DAE da installare nel paese di Tegoleto che andranno ad incrementare quelli già presenti (6 donazioni totali) in modo da creare una rete efficiente ed efficace in caso di bisogno. 🔗Lanazione.it

