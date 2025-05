Alex Schwazer torna stravince i 10mila metri poi se ne va senza il premio | furioso con i giudici

Ritorno alla marcia agrodolce per AlexSchwazer: nel 10 mila metri di Treviso sbaraglia la concorrenza vincendo con oltre 7 minuti sul secondo ma non si presenta per ritirare il premio. furioso con la giuria che lo ha fermato tre volte per "sospensione" e gli ha fatto perdere il record italiano Master 40. 🔗Leggi su Fanpage.it

Torna alle gare, vince e se ne va senza ritirare il premio: cosa è successo a Alex Schwazer - Disavventura per il campione olimpico, sceso in pista in provincia di Treviso. Vince ma una penalità gli impedisce di stabilire il nuovo record, così va via senza ritirare il premio 🔗Leggi su ilgiornale.it

