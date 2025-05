Alberto Trentini corteo acqueo domenica 11 maggio Brugnaro | Riserbo sulle trattative

VENEZIA - Domani, domenica 11 maggio, a Venezia un corteoacqueo tornerà a chiedere la libertà per AlbertoTrentini, il cooperante detenuto da quasi sei mesi in Venezuela con. 🔗Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Alberto Trentini, corteo acqueo domenica 11 maggio. Brugnaro: «Riserbo sulle trattative»

Su questo argomento da altre fonti

Un corteo acqueo per chiedere di liberare Alberto Trentini - Dopo la petizione, le fiaccolate, il digiuno a staffetta (ancora in corso), gli amici e la famiglia di Alberto Trentini, il cooperante detenuto in Venezuela da quattro mesi - senza possibilità di comunicare con l'esterno - organizzano una nuova e ...

La pioggia frena il corteo acqueo per Alberto Trentini: «Ma non ci arrendiamo» - Avrebbe dovuto tenersi questa mattina, attraverso il Canal Grande, un corteo acqueo per Alberto Trentini, il cooperante veneziano detenuto in Venezuela dal 15 novembre scorso, senza possibilità di comunicare con il mondo esterno.

Caso Alberto Trentini, Daria Bignardi: «Cosa possiamo fare di buono per lui? Averlo a cuore» - Sono quattro mesi che il cooperante veneziano è in carcere a Caracas, in Venezuela. Nonostante gli appelli dei genitori al governo, le campagne online, il suo caso sembra avere poco appiglio per i media e l'opinione pubblica

Le notizie più recenti da fonti esterne

La pioggia frena il corteo acqueo per Alberto Trentini: «Ma non ci arrendiamo»; Alberto Trentini, mamma Armanda incalza il governo: «Bisogna fare in fretta»; Venezia, cancellato il corteo acqueo per Alberto Trentini; VENEZIA | ANCORA NESSUNA NOTIZIA DI ALBERTO TRENTINI: L’11 MAGGIO IL CORTEO IN CANAL GRANDE. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Alberto Trentini, oggi il corteo acqueo sul Canal Grande con tutte le remiere veneziane per chiedere la sua liberazione - LIDO - Ci saranno tutte le remiere veneziane, questa mattina, domenica al corteo acqueo di solidarietà per Alberto Trentini. A quasi cinque mesi dalla data del suo ingiusto arresto in carcere in ... 🔗ilgazzettino.it

Venezia si mobilita per Alberto Trentini, corteo acqueo per chiederne la liberazione - Un corteo acqueo tra pioggia e speranza Nonostante le previsioni ... La famiglia chiede al Governo una presa di posizione forte Il silenzio che circonda la sorte di Alberto Trentini è insostenibile ... 🔗nordest24.it

La pioggia frena il corteo acqueo per Alberto Trentini: «Ma non ci arrendiamo» - Avrebbe dovuto tenersi questa mattina, attraverso il Canal Grande, un corteo acqueo per Alberto Trentini, il cooperante veneziano detenuto in Venezuela dal 15 novembre scorso, senza possibilità di ... 🔗veneziatoday.it