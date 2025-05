Alberto Sordi Family Award 2025 | parata di star tra giornalisti attori e politici

«Un americano a Roma». AlbertoSordi avrebbe commentato così l'elezione di Papa Leone XIV annunciata giovedì scorso, per una peculiare coincidenza, durante la consegna dell'AlbertoSordiFamilyAward2025, prestigioso riconoscimento ideato nel 2017 dal valente giornalista e conduttore Rai Igor Righetti, cugino del grande attore romano. Come ogni anno, il premio è stato assegnato ad artisti italiani e internazionali e a personaggi del mondo dello spettacolo, dell'informazione, della cultura e dell'imprenditoria distintisi per il talento e per il contributo a far crescere, culturalmente e nello spirito critico, la società nel suo complesso. Costellato da una parata di star e organizzato alla Casa del Cinema di Roma dalla società di comunicazione, social media marketing e grandi eventi «Loro», il partecipatissimo evento è stato introdotto dai saluti istituzionali e da un ricordo di AlbertoSordi da parte dell'on. 🔗Iltempo.it © Iltempo.it - Alberto Sordi Family Award 2025: parata di star tra giornalisti, attori e politici

Ne parlano su altre fonti

ROMA (ITALPRESS) – Una parata di star del cinema, dello spettacolo, del giornalismo e dell’imprenditoria per l’“Alberto Sordi Family Award 2025”, il prestigioso riconoscimento ideato nel 2017 dal giornalista e conduttore radiotelevisivo Rai Igor Righetti, cugino del grande attore, e organizzato alla casa del Cinema di Roma dalla società di comunicazione, social media marketing e grandi eventi “Loro”. 🔗unlimitednews.it

Una parata di star del cinema, dello spettacolo, del giornalismo e dell'imprenditoria per l''Alberto Sordi Family Award 2025', il riconoscimento ideato nel 2017 dal giornalista e conduttore radiotelevisivo Rai Igor Righetti, cugino del grande attore, e organizzato alla Casa del Cinema di Roma. Ogni anno viene assegnato ad artisti italiani e internazionali e a personaggi del mondo dello spettacolo, dell'informazione, della cultura e dell'imprenditoria che si sono distinti per il loro talento e per aver contribuito a far crescere, culturalmente e nello spirito critico, la società nel suo ... 🔗iltempo.it

Il mondo del cinema italiano è in lutto. L’attore Gianfranco Barra è morto ieri all’età di 84 anni nella sua abitazione di Roma, dove era nato il 5 aprile 1940. L’annuncio della scomparsa è stato dato dalla famiglia all’Adnkronos. Caratterista apprezzato per la sua versatilità, capace di passare per i ruoli più svariati, sia comici che drammatici, che ha lavorato per i più grandi registi del panorama cinematografico italiano e televisivo,Diplomato all’Accademia d’Arte drammatica Silvio D’Amico, attore di teatro di lunghissimo corso, Barra esordì sul grande schermo nel 1968 nel film “Il ... 🔗ilfattoquotidiano.it

Raggi - La mostra “Il Centenario - Alberto Sordi 1920-2020” (21.01.20)

Video Raggi - La mostra “Il Centenario - Alberto Sordi 1920-2020” (21.01.20) Video Raggi - La mostra “Il Centenario - Alberto Sordi 1920-2020” (21.01.20)

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Alberto Sordi Family Award 2025, 14 eccellenze premiate a Roma; Una parata di stelle per l’Alberto Sordi Family Award 2025: premiati 14 protagonisti di cinema, informazione e impresa; Alberto Sordi Family Award 2025, le 14 eccellenze premiate; L’Alberto Sordi Family Award 2025 celebra il talento italiano: Igor Righetti premia 14 eccellenze. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Alberto Sordi Family Award 2025, 14 eccellenze premiate a Roma - Igor Righetti assegna il prestigioso riconoscimento a star del cinema, dello spettacolo, del giornalismo e dell'imprenditoria, con un affollato red carpet e la partecipazione di 40 giovani content cre ... 🔗rainews.it

“Alberto Sordi Family Award 2025”, a Roma la consegna dei premi. Riconoscimento anche per il direttore Cerno - Una parata di star del cinema, dello spettacolo, del giornalismo e dell'imprenditoria per l''Alberto Sordi Family Award 2025', il ... 🔗iltempo.it

'Alberto Sordi Family Award 2025', i premi consegnati a Roma - Alla Casa del Cinema parata di star del cinema, dello spettacolo, del giornalismo e dell'imprenditoria per l'evento ideato da Igor Righetti, cugino del grande attore ... 🔗adnkronos.com