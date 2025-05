Al via Aperitivo festival alla ricerca dell' abbinamento perfetto

Milano, 9 mag. (askanews) - Torna a Milano Aperitivofestival, un week end di degustazioni e intrattenimento al nhow di via Tortona che si snoda tra banchi d'assaggio dedicati alle proposte più innovative, ai migliori abbinamenti tra cibo e bevande e a momenti di condivisione, con 27 bartender internazionali.L'Aperitivo è un simbolo del modo di vivere italiano. Per Federico Gordini, presidente di MWW Group e ideatore del World Aperitivo Day, "è un rito non italiano, italianissimo. Pensate che l'Aperitivo lo consumavano ai loro tempi i romani che erano abituati a mangiare queste piccole vivande. Erano delle polpettine che abbinavano al loro vinum. Era un vino molto mielato prima dei pasti, quindi l'origine Aperitivo arriva addirittura da lì". L'Aperitivo contemporaneo nasce dalla merenda "sinoira", pasto dei contadini dopo la vendemmia, con vino, pane, formaggi e salumi. 🔗Quotidiano.net © Quotidiano.net - Al via Aperitivo festival, alla ricerca dell'abbinamento perfetto

Aperitivo Festival 2025: dal 9 all'11 maggio a Milano - Capitale del gusto, della mixology art e della convivialità: Milano ospita dal 9 all'11 maggio la terza edizione dell'Aperitivo Festival, 27 bartender internazionali, oltre 100 prodotti in degustazione

Al via l'Aperitivo Festival di Milano: gli italiani fanno fatica a rinunciare allo spritz - L'aperitivo è un rito che si trasforma nel tempo, ma a cui gli italiani difficilmente rinunciano. Secondo un'analisi condotta da Cga by Niq per l'Aperitivo Festival

Il più importante festival di teatro sociale in Europa sbarca a Palermo: aperitivo solidale ai Cantieri della Zisa - Il 4 aprile dalle 18,30, al cre.zi plus ai Cantieri Culturali alla Zisa di Palermo sarà presentato Error Fest, International Festival of Theatre and New Heroes.

