Al Teatro Bolivar la rassegna Cinema che classe! si conclude con la proiezione dei corti finali di ImmaginAzione

Al TeatroBolivar, nell’ambito di “Cinema che classe”, saranno proiettati i cortifinali del laboratorio audiovisivo per la prevenzione della violenza di genere. Martedì 13 maggio, alle ore 10.00, al TeatroBolivar, nell’ambito dell’iniziativa “Cinema che classe! Laboratori di cultura Cinematografica per le scuole di Napoli”, si terrà la proiezione dei cortifinali di “ImmaginAzione”, . 🔗Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Al Teatro Bolivar, la rassegna “Cinema che classe!” si conclude con la proiezione dei corti finali di “ImmaginAzione”

