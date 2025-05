Un Dirigente Scolastico di un istituto Scolastico del bresciano è stato arrestato con l’accusa di aver sottratto 400mila euro dalle casse della scuola, utilizzando diversi stratagemmi per trasferire il denaro sui propri conti personali. Il 68enne, anche presidente di una cooperativa e di un centro culturale locale, è ora ai domiciliari con le accuse di . Ai domiciliari un Dirigente Scolastico per aver sottratto 400mila all’istituto nel bresciano : rimosso dall’incarico Scuolalink. 🔗 Scuolalink.it

inviata da Elisabetta Celiberti - È trascorsa ormai più di una settima da quel fatidico 8 aprile, giorno in cui ho sostenuto la prova orale del concorso per dirigente scolastico, che rimarrà per sempre scolpito nella mia memoria. Non sono stata ammessa ed è stato un duro colpo per le condizioni in cui ciò è avvenuto. Concorso dirigente scolastico, bocciata dopo aver già vinto il precedente concorso.