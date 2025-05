Agriform il bilancio 2024 è eccellente

In breve da Zazoom:

L'assemblea di Agriform, svoltasi nella sede di Sommacampagna in provincia di Verona, ha visto l'approvazione all'unanimità del bilancio, simbolo di una gestione fiorente e promettente. Hanno partecipato, oltre ai soci, figure di spicco come il presidente di Confcooperative Maurizio Gardini e il presidente del Consorzio del Grana Padano Renato... Un incontro che segna un ulteriore passo avanti per l'azienda nel panorama cooperativo.

bilancioAgriform con il “vento in poppa” approvato all’unanimità nell’assemblea che si è tenuta nella sede di Sommacampagna in provincia di Verona alla quale hanno preso parte, oltre ai soci, il presidente di Confcooperative Maurizio Gardini, il presidente del Consorzio del Grana padano Renato. 🔗Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - Agriform, il bilancio 2024 è eccellente

Altre fonti ne stanno dando notizia

Agriform, il bilancio 2024 è eccellente - Bilancio Agriform con il “vento in poppa” approvato all’unanimità nell’assemblea che si è tenuta nella sede di Sommacampagna in provincia di Verona alla quale hanno preso parte, oltre ai soci, il presidente di Confcooperative Maurizio Gardini, il presidente del Consorzio del Grana padano Renato... 🔗Leggi su ilpiacenza.it

Agriform, il bilancio 2024 è eccellente - Bilancio Agriform con il “vento in poppa” approvato all’unanimità nell’assemblea che si è tenuta nella sede di Sommacampagna in provincia di Verona alla quale hanno preso parte, oltre ai soci, il presidente di Confcooperative Maurizio Gardini, il presidente del Consorzio del Grana padano Renato... 🔗Leggi su ilpiacenza.it

BPS, approvato bilancio 2024, utile netto a €510,5 mln e dividendo a €0,80 per azione, con pagamento previsto dal 21 maggio 2025 - Banca Popolare di Sondrio chiude il 2024 con una raccolta complessiva da clientela pari a €98,8 mld (+8,9%), sostenuta dalla crescita di raccolta indiretta e assicurativa; patrimonio netto in aumento a €4,16 mld e Total Capital Ratio al 18,18% BPS, è stato approvato bilancio del 2024, registr 🔗Leggi su ilgiornaleditalia.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Agriform, il bilancio 2024 è eccellente; Agriform il bilancio 2024 è eccellente; Agriform il bilancio 2024 è eccellente. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Bilancio d'esercizio 2024: entro quando va depositato? - Il codice civile stabilisce che, entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio le società di capitali devono convocare l’assemblea per l’approvazione del bilancio. In via straordinaria, e ... 🔗fiscoetasse.com