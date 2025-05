Agenti in città boom Napoli | pronta la trattativa con Manna

Il Napoli giocherà domani sera contro il Genoa, ma prima bisogna segnalare un importante aggiornamento di calciomercato. Il Napoli di Antonio Conte è pronto per giocare un altro match davvero fondamentale nella corsa scudetto contro l’Inter. I partenopei, infatti, ospiteranno domani sera allo Stadio Diego Armando Maradona il Genoa di Patrick Vieira.Lo stesso tecnico francese ha ribadito che, nonostante il solo punto totalizzato dai suoi uomini nelle ultime quattro giornate di campionato, il suo Genoa ha tutta l’intenzione di fornire una grande prestazione contro il Napoli. Tuttavia, in attesa della gara di domani contro i rossoblù, bisogna registrare un annuncio importante in sede di calciomercato.Napoli, Agenti di David in città per trattare con Manna: l’annuncioSecondo quanto riportato dalla redazione di ‘Radio Kiss Kiss Napoli’, infatti, gli Agenti di Jonathan David sono città e nei prossimi giorni inizieranno la trattativa con Giovanni Manna per cercare di portare il loro assistito in maglia azzurra. 🔗Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - “Agenti in città”, boom Napoli: pronta la trattativa con Manna

Cosa riportano altre fonti

Le modifiche sono andate in vigore oggi e proseguiranno fino al 30 aprile. Ecco tutti i dettagliDa oggi lunedì 7 aprile 2025 alcune strade provinciali – in particolare la S.P. 1 “Circumvallazione Esterna di Napoli” e la S.P. 500 “Asse perimetrale di Melito” – sono interessate da attività di manutenzione che comportano lievi modifiche alla viabilità: in alcuni casi semplici restringimenti di carreggiata in alcuni tratti, in altri la chiusura temporanea di una rampa di accesso ricadente nel comune di Casoria con l’indicazione di un percorso alternativo. 🔗puntomagazine.it

Tempo di lettura: 2 minuti“L’abbassamento della Tari a partire dal 2025 per oltre 200.000 famiglie napoletane è una scelta di giustizia sociale e un segnale concreto di equità. Con questa misura Napoli interviene in maniera strutturale su un’imposta che per anni ha pesato sui cittadini, riconoscendo lo sforzo di chi ha sempre fatto la propria parte con correttezza e senso civico”. Lo sostiene, in una nota, il presidente della Commissione Urbanistica, Massimo Pepe. 🔗anteprima24.it

Momenti di tensione questa mattina davanti alla sede del Consiglio comunale di Napoli. Un gruppo di manifestanti, secondo quanto riferisce il consigliere Massimo Cilenti (Napoli Libera) ha... 🔗ilmattino.it

G20: sicurezza, a Cannes controlli anche in mare

Video G20: sicurezza, a Cannes controlli anche in mare Video G20: sicurezza, a Cannes controlli anche in mare

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Tra pallottole e boom di turisti: le due facce di Napoli; NAPOLI. Boom di turisti per Pasqua; Napoli punta sulla Germania: all’ITB di Berlino per attrarre nuovi turisti; Vigili a Napoli, fuga dei giovani in 70 si sono già dimessi: «Stressati dal lavoro». 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne