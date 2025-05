Affari Tuoi Sara cede il pacco 17 e fa bene | “È il giorno in cui è morta mia cugina aveva solo 18 anni”

Nella partita di AffariTuoi di sabato 10 maggio, la partita di Sara dalle Marche, che gioca insieme al fratello Lorenzo con il pacco numero 17. Dopo una partita non iniziata nel migliore dei modi, accetta il cambio e fa bene: torna a casa con 30mila euro. 🔗Leggi su Fanpage.it

Potrebbe interessarti su Zazoom: Affari Tuoi Speciale: Ospiti e Dettagli della Puntata del 4 Maggio con Stefano De Martino - Questa sera, domenica 4 maggio, alle 20:34 su Rai 1, va in onda una nuova puntata di Affari Tuoi Speciale, con la conduzione di Stefano De Martino. Gli ospiti vip che prenderanno parte a questa edizione speciale del celebre game show sono: Biagio Izzo, Francesco Paolantoni, Herbert Ballerina, Vincenzo De Lucia, Giovanni Esposito, Peppe Iodice, Federica Nargi, Carmen Di Pietro e Carlo Amleto.

Stefano ad Affari Tuoi cede all’offerta finale: “Penso ai figli”, ma nel suo pacco c’erano 100mila euro - Lieto fine dal sapore amaro per Stefano ad Affari Tuoi. Il vigile della Toscana ha ceduto all'offerta del dottore sul finale: ha accettato 35mila euro pensando ai figli, ma in gioco c'erano ancora 100mila euro. Ed erano proprio nel suo pacco.Continua a leggere 🔗Leggi su fanpage.it

Ad Affari Tuoi Giacomo cede al Dottore ma fa la scelta sbagliata: nel suo pacco c’erano 300mila euro - Giacomo dalle Marche, accompagnato dalla compagna Sara, è il protagonista della puntata del 1 marzo di Affari Tuoi. Dopo un cambio pacco, il concorrente ha ceduto all’offerta del Dottore di 40mila euro. Nel suo pacco c’erano 300mila euro.Continua a leggere 🔗Leggi su fanpage.it

Ad Affari Tuoi Maria José ascolta sua suocera e cede al Dottore: “Non posso tornare a casa a mani vuote” - Nella puntata di Affari Tuoi di venerdì 7 marzo gioca Maria José e sua suocera Gabriella. È proprio a quest'ultima a cui si affida nelle battute finali, chiedendole un consiglio decisivo: accettare o rifiutare l'offerta del Dottore?Continua a leggere 🔗Leggi su fanpage.it

Chi è Sarah delle Marche, concorrente di Affari tuoi del 10 maggio? - Chi è Sarah delle Marche, concorrente di Affari tuoi del 10 maggio? Ecco tutto quello che c'è da sapere sulla ragazza. 🔗tag24.it

