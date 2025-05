All’indomani dell’elezione di Papa Leone XIV, avvenuta l’8 maggio 2025, si è subito notata una significativa discontinuità rispetto al suo predecessore, Papa Francesco, soprattutto per quanto riguarda le scelte simboliche legate alla mobilità. (Continua.)Leggi anche: Papa Prevost e le accuse dal Perù: le indagini prima del ConclaveLeggi anche: Papa Prevost, la cugina italiana rompe il silenzio: “C’è una cosa che lui non sa”Addioalla 500 di Papa Francesco, Prevostsceglierà un’altra autoPapa Prevost aveva fatto della semplicità e dell’umiltà il suo tratto distintivo, scegliendo spesso di muoversi in una semplice utilitaria italiana, la Fiat 500L bianca con targa SCV 1, piuttosto che in auto blindate o di rappresentanza. Questo gesto aveva colpito non solo i fedeli, ma anche i leader mondiali, diventando un simbolo del suo pontificato. 🔗Tvzap.it

© Tvzap.it - Addio alla Fiat 500 di Bergoglio: quale auto sceglierà Prevost