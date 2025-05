Addio a Koyo Kouoh | la curatrice che avrebbe dovuto guidare la Biennale di Venezia verso il futuro

Un grido di dolore attraversa il mondo dell’arte contemporanea con la notizia della scomparsa di KoyoKouoh, la curatrice camerunense che nel dicembre 2024 era stata nominata per dirigere la 61ª Esposizione Internazionale d’Arte della Biennale di Venezia, in programma nel 2026. Kouoh, deceduta a soli 57 anni dopo una lunga malattia, rappresentava un simbolo di innovazione e inclusività, pronta a portare una nuova visione a uno degli eventi artistici più prestigiosi del pianeta.Il presidente della Biennale, Pietrangelo Buttafuoco, aveva accolto Kouoh con entusiasmo, affermando che la sua nomina confermava l’impegno dell’ente a essere “la casa del futuro”. Questo riconoscimento storico, che la vedeva come la prima donna africana a ricoprire un simile ruolo, si preannunciava come una svolta fondamentale per il panorama artistico internazionale. 🔗Leggi su Ilfogliettone.it

