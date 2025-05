Addio a Diego Benecchi una vita per la politica

Bologna, 10 maggio 2025 - Addio a DiegoBenecchi. Aveva 73 anni ed è stato uno dei leader del '77 bolognese, poi protagonista della vitapolitica e civile di Bologna, molto attivo nel mondo della scuola (è stato a lungo un insegnante) e per tre mandati consigliere comunale.Nato a Domodossola, ma cresciuto sotto le Due Torri, esponente di Lotta Continua, finì anche in prigione dopo le vicende che portarono all'uccisione del militante Francesco Lorusso, che segnò quella stagione di lotte, e alla cui memoria è sempre rimasto legato.Con una mossa che creò profonde discussioni nella sinistra bolognese, entrò nel Partito Democratico della Sinistra ed è stato consigliere comunale dal 1990 al 2004.Dal 1990 al 1995 è stato vice capogruppo del Gruppo Due Torri per Bologna, dal 1995 al 1999 presidente della commissione "Assetto del Territorio e Ambiente" e dal 1999 presidente della commissione "Affari generali ed istituzionali". 🔗Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Addio a Diego Benecchi, una vita per la politica

Altre fonti ne stanno dando notizia

Un drammatico incidente stradale ha strappato alla vita Andrea Di Giacomo, 34enne originario di Montella, in provincia di Avellino. Il giovane, che si era trasferito a Milano per lavoro, ha perso la vita in seguito a un violentissimo scontro mentre viaggiava in sella alla sua motocicletta... 🔗avellinotoday.it

Un figlio di Napoli, il cui talento musicale e registico aveva ha varcato i palcoscenici dei teatri ed è entrato nei libri di storia della musica. È morto all’età di 91 anni Roberto De Simone, figura cardine della cultura italiana del Novecento: compositore, musicologo, regista teatrale, già direttore del Conservatorio di Napoli per 5 anni fino al 2000 e del Teatro San Carlo dal 1983 al 1987, fondatore nel ’67 della ‘Nuova Compagnia di Canto Popolare’. 🔗ilfattoquotidiano.it

Qualche settimana prima della morte aveva pubblicato su Instagram la foto di un bicchiere del caffè sul tavolino nella stanza dell'ospedale L'ex concorrente di X Factor Uk, Danny Dearden, è morto a soli 34 anni di età. A rivelare la notizia è stata la sua manager Denise Beighton con un post s 🔗ilgiornaleditalia.it

Una vita per la politica, addio a Teodoro Buontempo

Video Una vita per la politica, addio a Teodoro Buontempo Video Una vita per la politica, addio a Teodoro Buontempo

Su questo argomento da altre fonti

Addio a Diego Benecchi, una vita per la politica; E’ morto Diego Benecchi, una vita militante, da Lotta Continua al consiglio comunale. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

E’ morto Diego Benecchi, una vita militante, da Lotta Continua al consiglio comunale - Bologna – Oggi lo ricordano tutti come un uomo di grande carisma e dalle grandi battaglie. Sempre con la sigaretta in bocca, affascinante, col capello appena più lungo di quello che ai politici era co ... 🔗msn.com