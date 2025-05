Tempo di lettura: 2 minutiTre panel tematici, una tavola rotonda sul ruolo dei gestori come attori della sostenibilità ambientale, un dibattito sul futuro del servizioidrico in Italia. Un fitto programma alla Fondazione Foqus, per celebrare stamane i 140 anni dall’entrata in esercizio dell’Acquedotto di Napoli, anche detto del Serino. A promuovere la giornata di confronto, ma anche di festa, Abc Napoli. “Celebrare 140 anni di storia non significa solo ricordare il passato, ma rilanciare con forza la nostra missione” ha affermato Andrea Torino, commissario straordinario della partecipata comunale. Ovvero, “garantire un servizio pubblico efficiente, sostenibile e partecipato” ha aggiunto. Torino ha assicurato che Abc “vuole essere un esempio concreto di gestione pubblica moderna”, in un tempo “segnato da crisi climatiche e sfide infrastrutturali”. 🔗Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Acquedotto di Napoli, celebrati da Abc i 140 anni con una giornata di dibattiti sul servizio idrico