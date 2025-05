Acque inquinate nel lago di Como | boom di divieti di balneazione sulla sponda lecchese

Lecco – Falsa partenza per la bella stagione sul lago di Como. E non solo per il tempo. In diverse zone sullaspondalecchese del Lario non si può far il bagno a causa dell’acqua inquinata.I tecnici del laboratorio analisi del dipartimento di Igiene e sanità pubblica dell’Ats di Lecco hanno riscontrato contaminazioni da escherichia coli e enterococchi intestinali nella zona di Inganna a Colico che quindi non è balneabile. lago sporco pure a Dorio, sia a Rivetta, sia alla Riva del Cantone, con le concentrazioni superiori al livello di sicurezza di eschericia coli nel primo caso e di enterococchi intestinali nel secondo. Niente bagno nemmeno alla Sabina a Oggiono sul bacino est del lago di Annone, sia per escherichia coli che per enterococchi intestinali.Tuffi e bracciate sono invece possibili nelle altre località balneari: al Campeggio e al lido Adriano di Abbadia; al lido di Puncia e alla spiaggia di Oro a Bellano; al lido di Colico; al laghetto di Piona; al campeggio Europa di Dervio; a Predello, alla Canottieri e a Rivabella a Lecco; alla Riva Bianca a Lierna; alla spiaggetta di Malgrate; a Olcio, al Camping, al lido e al Nautilus a Mandello; a Onno, Vassena e Limonta a Oliveto e alla Riva Gittana a Perledo. 🔗Ilgiorno.it

