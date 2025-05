Acqua diritto alla vita strategie e prospettive | convegno a Montecitorio

ROMA – Venerdì 16 maggio, a partire dalle ore 16, presso la Sala della Regina di Montecitorio si svolgerà il convegno “Acquadirittoallavita, strategie e prospettive”. Interviene il segretario di presidenza, Francesco Battistoni. L’appuntamento, come informa una breve nota dell’ufficio stampa della Camera dei Deputati, viene trasmesso in diretta webtv.Sono in programma, tra gli altri, i saluti istituzionali del Sen. Maurizio Gasparri (foto), presidente del Gruppo di Forza Italia al Senato. Tra gli interventi, invece, è previsto anche quello di Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica. Conclusioni di Antonio Tajani, vice Presidente del Consiglio, Ministro degli Affari Esteri e segretario nazionale di Forza Italia.L'articolo “Acquadirittoallavita, strategie e prospettive”: convegno a Montecitorio L'Opinionista. 🔗Lopinionista.it © Lopinionista.it - “Acqua diritto alla vita, strategie e prospettive”: convegno a Montecitorio

