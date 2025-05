Accusa un malore durante un’immersione morto in ospedale un sub di 50 anni

PORTO SANTO STEFANO – La giornata nera nel Grossetano si conclude con un altro decesso. È morto in ospedale, dove era arrivato in condizioni gravissime, il sub di 50 anni che aveva Accusato un maloreduranteun’immersione all’Argentario nelle acque davanti Porto Santo Stefano. L’episodio è avvenuto intorno alle 11,30 e in mare e sul Lungomare dei Navigatori per i soccorsi sono intervenuti la motovedetta della Guardia Costiera, un natante della Guardia di Finanza e l’ambulanza infermieristica della Misericordia. Il paziente è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale Misericordia di Grosseto, dove poi è morto.Il sub stava facendo un’immersione a 25 metri di profondità quando gli amici si sono accorti che qualcosa non andava e sono andati in suo soccorso. 🔗Leggi su Corrieretoscano.it

