Accoltella un collega e scappa poi la fuga | caccia aperta in Italia

In una mattina che sembrava destinata a essere pacifica, le mura di un hotel sono state teatro di un episodio sconvolgente. Nessuno tra il personale avrebbe mai immaginato che una discussione tra colleghi potesse tramutarsi in un dramma di sangue. (Continua.)Leggi anche: Tremendo incidente in autostrada, file chilometriche e ambulanze sul postoLeggi anche: Incidente in autostrada, pullman con studenti a bordo si schianta: la situazioneLe prime luci dell’alba illuminavano la città quando, attorno alle ore 6:00, una lite si è trasformata in un’aggressione brutale. Due uomini, ognuno impegnato nel proprio turno di lavoro, sono stati protagonisti di un evento che ha gettato nell’angoscia l’intera comunità. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva.)L'articolo Accoltella un collega e scappa, poi la fuga: cacciaaperta in Italia proviene da TvZap. 🔗Tvzap.it © Tvzap.it - Accoltella un collega e scappa, poi la fuga: caccia aperta in Italia

Su altri siti se ne discute

È un detenuto del carcere di Bollate, in regime di semilibertà, l?uomo che sabato mattina ha accoltellato un collega all?interno dell?hotel Berna, in via Napo... 🔗leggo.it

Ieri pomeriggio, domenica 16 marzo, un giovane di 29 anni è stato accoltellato in corso Europa, nel centro di Milano. Un giovane di 29 anni è stato accoltellato in corso Europa, nel centro di Milano. L’aggressione è avvenuta nel corso del pomeriggio (intorno alle 16) di ieri, domenica 16 marzo, Sul luogo sono arrivati sia l’ambulanza sia i carabinieri che adesso, danno la caccia all’aggressore in fuga. 🔗dayitalianews.com

Ieri pomeriggio, domenica 16 marzo, un ragazzo di 29 anni è stato accoltellato in corso Europa, nel centro di Milano. Le forze dell'ordine che sono intervenute stanno ora cercando l'aggressore che, subito dopo il fatto, si sarebbe dato alla fuga.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Ferisce la moglie a coltellate a Pompei, la donna scappa e lui si barrica in casa con i figli di 5 e 8 anni; Parma: accoltella la moglie davanti ai figli, 53enne scappa ma nella fuga si schianta con l'auto e muore; Mentre Sara Campanella moriva, qualcuno aiutava Stefano Argentino a scappare: i punti oscuri dell'omicidio della studentessa; La fuga verso Noto e poi il fermo, Stefano Argentino trovato in un b&b della famiglia. È stato agevolato a scappare. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Evaso in fuga a Milano: fuori dal carcere per lavorare, accoltella un collega in hotel e scappa. Era detenuto per omicidio di una 23enne - È un detenuto del carcere di Bollate, in regime di semilibertà, l’uomo che sabato mattina ha accoltellato un collega ... 🔗msn.com