Accoltella un collega e scappa aveva già ucciso una donna | è caccia aperta

Una tranquilla mattina di primavera si è trasformata in un incubo all'interno di una struttura ricettiva, quando una violenta lite tra due dipendenti è degenerata in un'aggressione a colpi di coltello. L'episodio ha scosso profondamente il personale dell'hotel, dove nessuno si sarebbe mai aspettato una simile esplosione di violenza.Il fatto è avvenuto all'alba, attorno alle 6:00, e ha coinvolto due colleghi con ruoli diversi nella gestione dell'albergo. Quello che sembrava un normale turno di lavoro si è concluso con uno dei due uomini ricoverato in condizioni gravissime e l'altro in fuga, ricercato in tutta la città.L'aggressore era fuori dal carcere con permesso di lavoroLe indagini successive hanno rivelato un dettaglio sconcertante: l'aggressore è un detenuto che si trovava fuori dal carcere grazie a un permesso lavorativo.

Il dipendente che questa mattina ha accoltellato un collega in un hotel vicino alla stazione Centrale di Milano è un detenuto del carcere di Bollate. Si trovava fuori dalla cella per un permesso lavoro dal quale non ha mai fatto ritorno. Il 35enne, ora in fuga, stava scontando una pena per aver ucciso una 35enne e per aver sgozzato una 23enne in un altro hotel.

È un detenuto del carcere di Bollate, in regime di semilibertà, l?uomo che sabato mattina ha accoltellato un collega all?interno dell?hotel Berna, in via Napo...

In una mattina che sembrava destinata a essere pacifica, le mura di un hotel sono state teatro di un episodio sconvolgente. Nessuno tra il personale avrebbe mai immaginato che una discussione tra colleghi potesse tramutarsi in un dramma di sangue. Le prime luci dell'alba illuminavano la città quando, attorno alle ore 6:00, una lite si è trasformata in un'aggressione brutale.

