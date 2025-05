© Notizie.virgilio.it - Accoltella l'uomo che le sfregiò il volto tre anni prima, 31enne di Chivasso arrestata per tentato omicidio

Torino, 10 maggio 2025 - Una 31enne è stata arrestata dai carabinieri della compagnia di Chivasso (Torino) per tentato omicidio. La scorsa settimana ha colpito con un coltello al volto un conoscente che tre anni fa, al culmine di una lite, la ferì con un bicchiere sfregiandole il viso. I fatti si sono verificati a Montanaro, all'ingresso dell'abitazione dell'uomo, dove la 31enne si è recata armata.

