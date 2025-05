Abbiati | Leao può dare di più Sul Milan del passato …

È esatto, ma incompleto, dire che i massacri di queste ore in Siria sfuggono all’esecrazione generale perché a commetterli non è Israele, l’entità coloniale e dell’apartheid che usurpa titoli democratici mentre lascia senza briglie il governo pieno di fascisti che rade al suolo Gaza. Banalmente: no Jews, no news. Vero. Ma quell’osservazione si perde un dettaglio che fa anche più increscioso – se paragonato al racconto dei “crimini” dello Stato Ebraico – il neutro cronachismo sulle carneficine siriane. 🔗linkiesta.it