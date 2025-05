A Zoomarine sboccia l’amore per la mamma bene prezioso come un fiore

Tra prevenzione e natura. A Zoomarinesboccial'amore per la mamma, un benepreziosocome un fiore. Screening gratuiti e piante da donare con il cuore. 11 maggio 2025. l'amore per la mamma è come un fiore da coltivare con rispetto e amore Ogni mamma è come un fiore, da coltivare con rispetto e amore.

Elisabetta Gregoraci e lo sconfinato amore per i suoi genitori, papà Mario e la scomparsa mamma Melina - Elisabetta Gregoraci non ha mai fatto mistero dell'amore sconfinato che la lega ai suoi genitori. Sua madre, Melina, è venuta a mancare nel 2011 dopo una lunga malattia, gettando la famiglia nello sconforto. In un'intervista a Verissimo del 2021 la showgirl ha raccontato a Silvia Toffanin: «Mamma era come una grande amica per me, la mia migliore confidente».«Ho avuto un'adolescenza particolare perché lei si è ammalata che ero una bambina», ha spiegato in un'altra occasione.

Gianmarco Tamberi e Chiara Bontempi, svelato il sesso del bambino in arrivo: «Tu e la mamma mi farete impazzire d'amore» - La coppia è in attesa di una bambina. Il commento dell'altista marchigiano: «Non vedo l'ora di vedere una piccola Chiara sgambettare qua e là per casa»

Antonella Fiordelisi e l'ex della Gregoraci: una storia d'amore che sboccia tra Milano e le Maldive - L'amore tra Antonella Fiordelisi e Giulio Fratini sta vivendo un momento magico e sorprendente. Dopo una romantica fuga alle Maldive, la coppia si è mostrata insieme anche a Milano, segno che il loro legame si è rafforzato. La 27enne influencer e l'imprenditore toscano di 34 anni non si nascondono più, passeggiando per le vie del centro e condividendo la bellezza della città e della loro relazione.

