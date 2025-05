A spasso con un coltello e una mazza da baseball | denunciato un 27enne

Un coltello e una mazza da baseball nell'auto. Sono gli oggetti che i carabinieri hanno trovato al termine di una perquisizione avvenuta in via Montereale. A due passi dall’ospedale è stato fermato un 27enne di nazionalità rumena, D.A., denunciato a piede libero per porto abusivo di armi mentre. 🔗Leggi su Pordenonetoday.it © Pordenonetoday.it - A spasso con un coltello e una mazza da baseball: denunciato un 27enne

