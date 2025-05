A Mosca incontro fra Putin e Lula | stretta cooperazione internazionale

Roma, 9 mag. (askanews) - Grande attività diplomatica a margine delle celebrazioni a Mosca per la fine della Seconda guerra mondiale. Mancavano tutti i paesi europei e gli Stati Uniti, ma erano presenti molti dei paesi che tengono a rafforzare i legami commerciali con la Russia, in primo luogo la Cina di Xi Jinping e il Brasile di Luis Inacio Lula da Silva. A margine delle spettacolari celebrazioni, il presidente russo Vladimir Putin ha incontrato proprio Lula, che tornava a Mosca per la prima volta da 15 anni, e ha ribadito l'importanza dei rapporti con Brasilia."È in gran parte grazie agli scambi personali avvenuti negli ultimi anni che siamo riusciti a compiere un lavoro considerevole per rafforzare le relazioni tra i nostri due Paesi. L'ultima volta che lei è venuto in Russia risale a molto tempo fa, 15 anni fa. 🔗Quotidiano.net

