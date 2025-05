A Karachi manifestazione anti-India | bruciata la bandiera

Karachi, 9 mag. (askanews) - I sostenitori del Jamaat e Islami, partito politico religioso, si sono radunati a Karachi, in Pakistan, per una protesta anti-India, in un momento di crescente tensione tra i due Paesi in seguito a un attacco ai turisti il mese scorso nella parte del Kashmir conteso controllata dall'India. La manifestazione, in cui i partecipanti hanno bruciato una bandieraIndiana, arriva tre giorni dopo l'escalation militare tra India e Pakistan che ha causato almeno 50 morti nella regione contesa del Kashmir.

