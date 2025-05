A Castelsangiovanni il secondo appuntamento di Officine Castello

Nel secondo appuntamento di Officine Castello, in programma il 13 maggio alle 21 presso il centro culturale del paese, il focus sarà sul commercio locale. Rivolto principalmente a commercianti ed esercenti, l’incontro è aperto a tutti, offrendo un'opportunità di confronto e scambio di idee. Dopo il successo del primo incontro di gennaio, questa serata promette di stimolare importanti discussioni e collaborazioni per il futuro del commercio nel nostro territorio.

