10 maggio San Casciano dei Bagni girerà il mondo | emesso il francobollo sui Bronzi

Firenze, 10 maggio 2025 – Nel giorno di emissione dei Francobolli celebrativi di Europa 2025, il teatro dei Georgofili Accalorati di San Casciano dei Bagni , ha ospitato la cerimonia di presentazione e annullo filatelico del francobollo appartenente alla serie tematica dedicata alle scoperte archeologiche nazionali. Il francobollo ritrae la statua di Apollo Arciere, appartenente ai Bronzi di San Casciano dei Bagni e rinvenuto durante gli scavi al Santuario Ritrovato. Il francobollo è stato emesso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A e divulgato da Poste Italiane Spa. Alla cerimonia sono intervenuti i rappresentanti del MIMIT e di Poste Italiane. Inoltre durante la giornata Poste Italiane ha allestito un desk all’ingresso del Comune di San Casciano dei Bagni , in cui sono stati disponibili, con annullo del primo giorno di emissione, il francobollo e tutti i prodotti filatelici correlati, compresa la cartella filatelica completa a tre ante. 🔗 Lanazione.it

