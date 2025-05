Zes unica al Sud Italia | 12 miliardi di investimenti e 34mila posti di lavoro

"È stata una strategia vincente e lo dimostrano i fatti a dispetto di quelle che erano le preoccupazioni iniziali. Aver connotato l'intero territorio delle 8 regioni meridionali come Zes ha consentito anche di superare quelle disparità di trattamento tra territori limitrofi ed ha generato un risultato che è sotto gli occhi di tutti". Lo ha detto Giosy Romano, coordinatore della Struttura di missione Zes, intervenuto a Napoli, al convegno 'Sud chiama Europa'.Romano ha riferito che il numero di autorizzazioni uniche rilasciate ad oggi sono 630 che equivalgono ad altrettanti investimenti, per un valore complessivo di circa 12 miliardi di euro e una ricaduta occupazionale "assolutamente straordinaria. Basti pensare - ha proseguito Romano - che il numero degli addetti diretti che promanano da questi titoli autorizzativi è di circa 11mila unità che sommate a quelle che promanano dall'indotto e dall'indiretto sono 34mila nuove unità generate dalle autorizzazioni rilasciate dalla struttura di missione Zes". 🔗Quotidiano.net © Quotidiano.net - Zes unica al Sud Italia: 12 miliardi di investimenti e 34mila posti di lavoro

Approfondimenti da altre fonti

“Possiamo ricondurre alla Zes uno dei motivi di successo della crescita in questi anni del Sud, che è diventato la parte trainante della crescita del Paese, ha contribuito in misura più che proporzionale ai numeri che abbiamo avuto dalla pandemia in poi. In questo sicuramente le Zes, il Pnrr hanno contribuito, però è chiaro che c’è comunque uno spirito di fondo imprenditoriale forte e manifatturiero che sta dando al Sud quella spinta che in passato non c’era”. 🔗ildenaro.it

Al Noisy Naples Fest arrivano i Massive Attack: la band di Bristol torna a Napoli, la sua “seconda casa”, il 22 giugno 2025 all’Arena Flegrea. Dopo le memorabili esibizioni del 2003, 2008 e 2016 il gruppo britannico torna nuovamente live questa estate, nella più grande arena all’aperto del sud Italia, con uno show che si annuncia imperdibile.La data di Napoli si aggiunge al tour prodotto da Live Nation e ai tre live italiani precedentemente annunciati: a Milano il 18 giugno, a Ferrara il 19 giugno e a Gorizia il 24 giugno. 🔗ildenaro.it

L'occupazione in Italia è aumentata ma il Sud arranca ancora con tre regioni che restano tra le peggiori quattro in Ue: secondo le ultime tabelle Eurostat riferite al 2024 dopo la Guyana, regione d'Oltremare francese, le aree con il tasso di occupazione tra i 15 e i 64 anni più basso sono la Calabria con il 44,8%, in aumento di 0,2 punti sul 2023, la Campania con il 45,4%, in aumento di un punto percentuale e la Sicilia con un tasso di occupazione del 46,8% con la crescita di 1,9 punti percentuali. 🔗quotidiano.net

ZES Unica Sud CREDITO D'IMPOSTA nuovo modello INTEGRATIVO per INVESTIMENTI - Agenzia delle Entrate

Video ZES Unica Sud CREDITO D'IMPOSTA nuovo modello INTEGRATIVO per INVESTIMENTI - Agenzia delle Entrate ► Video ZES Unica Sud CREDITO D'IMPOSTA nuovo modello INTEGRATIVO per INVESTIMENTI - Agenzia delle Entrate

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Zes unica al Sud Italia: 12 miliardi di investimenti e 34mila posti di lavoro; Zes Unica Sud: domande entro il 30 maggio 2025. Ecco come accedere.; ZES Unica: agevolazione 2025; ZES Unica Sud: pronto il software per compilare la comunicazione. 🔗Cosa riportano altre fonti

Romano, Zes unica strategia vincente contro disparità territori - "È stata una strategia vincete e lo dimostrano i fatti a dispetto di quelle che erano le preoccupazioni inziali. (ANSA) ... 🔗ansa.it

ZES e Transizione 5.0: fino all’80% di risparmio fiscale per investimenti nel Sud Italia nel 2025 - Vantaggi economici e strategici L’adozione combinata di ZES Unica e Piano Transizione 5.0 rappresenta una leva strategica per la crescita aziendale, soprattutto per le PMI del Sud Italia. I benefici ... 🔗commercialista.it

Zes, le imprese ci credono: investimenti per 12 miliardi - L’elenco si allunga, a riprova del fatto che l’interesse verso la misura cresce ormai in modo costante. Sono già 630 le autorizzazioni concesse ad altrettanti investimenti ... 🔗ilmattino.it