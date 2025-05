Zelensky | sabato a Kiev un vertice di leader europei | A Mosca la parata militare per l' 80 anniversario della Vittoria nella Grande guerra patriottica

Zelensky sente Trump: "Pronti a una tregua di 30 giorni da oggi". Merz: "Spero in un accordo sul cessate il fuoco entro fine settimana" 🔗Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Zelensky: sabato a Kiev un vertice di leader europei | A Mosca la parata militare per l'80° anniversario della Vittoria nella Grande guerra patriottica

Anche Volodymyr Zelensky era a Buxelles per il consiglio europeo straordinario che rischia di finire con un nulla di fatto. Poco prima del summit, in un punto stampa congiunto, il presidente Ucraino ha “ringraziato tutti i leader europei” per il sostegno, sia quello sempre presente dall’inizio della guerra che quello “delle ultime settimane”. “Sentiamo che non siamo soli, non sono solo parole, è molto importante”. 🔗ilfattoquotidiano.it

Il vertice avrà sostanzialmente l'obiettivo di continuare la linea già adottata fin qui sull'Ucraina e se possibile aumentare la dose di "aiuti" militari e non solo, considerato lo scontro di qualche giorno fa tra Zelensky e Trump Vertice Ue a Londra in cui parteciperanno anche Nato, Turchia 🔗ilgiornaleditalia.it

Il conflitto in Ucraina. Nuovi aiuti per Kiev in arrivo. Oggi vertice Europa-Zelensky a Londra.Servizio di Marco BuriniThe post Ucraina, nuovi aiuti per Kiev. Vertice Europa-Zelensky first appeared on TG2000. 🔗tv2000.it

Trump chiama Zelensky: “Subito una tregua di 30 giorni” - Il presidente ucraino: “A Mosca ci sarà la parata del cinismo”. Leader Ue assenti a Kiev: possibile visita a sorpresa sabato ... 🔗repubblica.it

"Quindici minuti che contano". I risultati del vertice Trump-Zelensky in Vaticano - Secondo quanto riferito da Axios, il leader di Kiev sarebbe convinto di essere riuscito a far cambiare idea al presidente Usa riguardo a Putin ... 🔗msn.com

Il vertice segreto Trump-Zelensky e la pace che piace a Mosca. Il Cremlino: «Molte posizioni coincidenti con gli Usa» - Doveva essere solo un incontro simbolico, è diventato il primo vero snodo di una possibile tregua. Dietro le strette di mano e i sorrisi diplomatici, il faccia a faccia di ieri a Roma ... 🔗ilmattino.it