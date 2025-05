Zaccagni svela | Dimarco mi ha raccontato di Yamal non è stato facile per Bastoni Ho un messaggio per l’Inter

Le parole di Mattia Zaccagni, attaccante e capitano della Lazio, sul passaggio del turno dell’Inter contro il Barcellona. I dettagliMattia Zaccagni ha parlato al Corriere dello Sport del passaggio del turno dell’Inter contro il Barcellona.INTER-BARCELLONA – «Non dobbiamo cadere in questo, dobbiamo andare oltre. Lo so, a volte è snervante. Parlo anche di me. Mi è capitato in più di una partita, non solo quest’anno. Subisco una quantità di falli dallo stesso difensore per tutta la partita. Poi, al primo fallo che commetto, vengo ammonito. É qui che esce il nervosismo».MARCATURA SU Yamal – « Ho letto le parole di Bastoni, per lui non deve essere stato semplice ritrovarselo davanti. Tra l’altro ieri ho sentito Dimarco. Me lo ha raccontato anche Federico quanto sia impegnativo e nel ritorno a San Siro gli aveva preso meglio le misure. 🔗Internews24.com

