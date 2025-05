Xbox sta assumendo per la nuova evoluzione della compatibilità riguarda la nuova console Xbox?

Xbox guarda al futuro ma non dimentica il passato. Un recente annuncio di lavoro pubblicato da Microsoft ha svelato l’esistenza di un progetto misterioso definito “la nuovaevoluzionedellacompatibilità“, un’iniziativa che punta a garantire la preservazione della libreria storica di giochi Xbox anche sulle piattaforme future. Il ruolo ricercato è quello di Principal Software Engineer, una figura chiave che lavorerà su emulazione, sicurezza dei contenuti e compatibilità a lungo termine.Secondo la descrizione, il lavoro consisterà nel costruire soluzioni tecnologiche per emulare i giochi legacy, proteggere le risorse di gioco e rendere il processo di installazione e gioco più fluido e sicuro. Questo rinnovato impegno per la retrocompatibilità arriva in un momento cruciale: la recente ed imponente acquisizione di Activision Blizzard ha ampliato enormemente il catalogo di titoli Xbox, aumentando il valore di una compatibilità estesa. 🔗Game-experience.it © Game-experience.it - Xbox sta assumendo per la “nuova evoluzione della compatibilità”, riguarda la nuova console Xbox?

World of Tanks - Anteprima E3 2013 (HD)

