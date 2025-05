Xabi Alonso saluta il Leverkusen | Credo sia il momento giusto per andarmene

XabiAlonso ha salutato il Bayer Leverkusen in conferenza stampa. Si unirà al Real Madrid dalla prossima stagione, anche se il tecnico spagnolo ha preferito non confermarlo.XabiAlonso: «Credo sia il momentogiusto per andarmene dal Leverkusen»Le parole di XabiAlonso:«Posso dire che il club e io abbiamo concordato che queste due partite saranno le mie ultime da allenatore qui. Ho sempre avuto una buona comunicazione con il club. Vivo un momento di emozioni contrastanti, ma Credo sia la cosa giusta da fare. Non è il momento ora di parlare del mio prossimo futuro. Dobbiamo goderci le ultime partite, ho parlato con i giocatori e con lo staff, con tutti quelli che sono stati qui in questi tre anni indimenticabili. Ora è il momento di vivere emozioni con i tifosi nello stadio che mi ha reso quello che sono ora. 🔗Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Xabi Alonso saluta il Leverkusen: «Credo sia il momento giusto per andarmene»

