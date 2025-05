WWE | Ecco come viene visto Joe Hendry dopo il debutto a WrestleMania

Nonostante Joe Hendry sia ancora sotto contratto con la TNA Wrestling, tutto lascia pensare che il suo futuro sarà nella WWE nel prossimo futuro.Secondo quanto riportato da PWInsider Elite, è praticamente dato per certo da molti che Hendry firmerà con la WWE una volta scaduto il suo attuale contratto con la TNA Wrestling, che dovrebbe terminare tra poco meno di un anno. Hendry fa parte della TNA da quando ha partecipato al Call Your Shot Gauntlet a Bound For Glory 2022, ed è diventato TNA World Champion all’inizio di quest’anno, precisamente il 19 gennaio a TNA Genesis. In precedenza, aveva già avuto un’esperienza nella compagnia tra la metà del 2018 e l’inizio del 2019.come la WWE vede internamente Joe HendrySecondo fonti autorevoli, il modo in cui la WWE considera Joe Hendry internamente è estremamente positivo, nonostante il wrestler sia ancora sotto contratto con la TNA Wrestling. 🔗Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: Ecco come viene visto Joe Hendry dopo il debutto a WrestleMania

Cosa riportano altre fonti

Joe Hendry ha sorpreso tutti rispondendo alla open challenge di Randy Orton a WrestleMania 41. Sebbene non sia riuscito a sconfiggere “The Viper” in un incontro comunque molto solido, sembra che Triple H abbia confermato che i fan rivedranno Hendry, in particolare in un futuro evento di WrestleMania.Durante la conferenza stampa post-show, Triple H ha elogiato Hendry per la sua performance, definendola l’occasione ideale per far emergere il suo talento. 🔗zonawrestling.net

Approfondimenti da altre fonti

