WEC 6 ore di Spa | tripletta Ferrari in qualifica

La qualifiche della 6 Ore di Spa-Francorchamps hanno visto la Ferrari ipotecare le prime tre posizioni. La pista belga ospita il terzo appuntamento del Mondiale Endurance 2025, con la 499P del Cavallino che si è dimostrata in ottima forma durante la caccia alla pole position. La numero 50 guidata da Antonio Fuoco ha ottenuto la prima piazza. Il pilota italiano – che condivide la vettura con Miguel Molina e Nicklas Nielsen – ha firmato il miglior crono con un 1’59”617. Seconda posizione per numero 83 Giallo Modena del team AF Corse, qualificata da Robert Kubica con un ritardo di 347 millesimi su Fuoco. Domani, il polacco e i compagni Phil Hanson e Yifei Ye tenteranno di recuperare sulla numero 50. Terza posizione per Antonio Giovinazzi, che al volante dell’altra vetture Ferrari-AF Corse ha mancato di 0”584 il compagno di squadra. 🔗Sportface.it

WEC, 6h Spa: Ferrari torna davanti con Fuoco nella FP3

Ferrari torna al comando a Spa-Francorchamps nella terza sessione di prove libere in vista della 6 Ore valida per il FIA World Endurance Championship.

Successo della Ferrari alla 6 Ore di SPA 2013

Video Successo della Ferrari alla 6 Ore di SPA 2013 Video Successo della Ferrari alla 6 Ore di SPA 2013

