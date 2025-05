vuelta españa femenina 2025 vos concede il bis allo sprint vollering sempre leader

Marianne Vos si ripete alla Vuelta España Femenina 2025 . Dopo il successo nella seconda tappa, la straordinaria campionessa olandese della Visma Leasa a bike trionfa anche nell’odierna sesta frazione con partenza da Becerril de Campos ed arrivo a Baltanás. Uno sprint perfetto quello di Vos, che ha così ottenuto la vittoria numero 257 della carriera. Non cambia nulla in classifica generale, con Demi Vollering (FDJ-Suez) sempre al comando.Una tappa segnata anche da una leggera pioggia, che ha reso un po’ più complicata la giornata delle cicliste. Dopo alcuni tentativi iniziali, finalmente si è creata una lunga fuga con diciannove atlete. Molto attive anche le italiane Vittoria Guazzini (FDJ-Suez), Elena Cecchini (Team SD Worx – Protime) e Letizia Borghesi (EF Education-Oatly). Le diciannove, però, sono state poi raggiunge dal gruppo a 40 chilometri dalla conclusione della tappa. 🔗 Oasport.it

Dal 4 al 10 maggio 2025 verrà disputata la prima corsa a tappe del calendario ciclistico femminile, la Vuelta España Femenina. Sette sono le tappe che verranno affrontate, una in meno dell'edizione precedente che fu conquistata dall'olandese Demi Vollering. La corsa spagnola partirà da Barcellona e si concluderà dopo 640 chilometri totali ad Asturias.La prima tappa presenta una cronometro a squadre di 8 chilometri che si disputerà proprio a Barcellona.

La Liegi-Bastogne-Liegi di domenica scorsa ha chiuso ufficialmente la stagione delle grandi classiche di primavera. Adesso è il momento di voltare pagina. Si riparte da uno degli appuntamenti cardine del grande calendario internazionale.Prende il via domenica da Barcellona e si concluderà sabato 10 con l'arrivo all'Alto de Cotobello l'undicesima edizione della Vuelta Espana Femenina, corsa articolata in sette tappe per un totale di 750,8 chilometri.