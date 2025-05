Vittoria contro la Juve Stabia | la Reggiana è salva

Reggio Emilia, 9 maggio 2025 – La Reggiana espugna il ‘Menti’ di Castellammare di Stabia e si regala una salvezza che resterà nella storia. Lo fa con una prestazione che incarna perfettamente lo spirito tenace della gente della nostra terra e con l’attitudine che Dionigi gli ha saputo trasmettere in poche settimane di lavoro. Questa impresa è prima di tutto sua, ma ovviamente anche dei ragazzi che ha saputo ‘resuscitare’.Su tutti Girma, autore di una splendida doppietta. Il primo tempo è stato stellare, con il vantaggio arrivato dopo una progressione di Gondo che aveva squarciato in due la difesa avversaria, favorendo il guizzo di testa di Girma sulla ribattuta di Thiam e dei difensori campani. Una puntura al cuore delle ‘Vespe’ che hanno tentato subito di reagire, ma hanno trovato un Bardi in versione ‘Superman’ e che nel giro di tre minuti (dal 38’ al 41’) ha messo assieme tre interventi decisivi (fantastico quello sul tiro di Leone). 🔗Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Vittoria contro la Juve Stabia: la Reggiana è salva

